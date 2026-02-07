SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRIGUEZ BLANCO, José Manuel. - Grupo del Rosario María Antonia de San José, Mama Antula, acompaña a la queridísima Matilde y ruega oraciones en memoria de José Manuel.

✝ RODRIGUEZ BLANCO, José Manuel, hermano mayor. - Ricardo Casares y Horacio Humberto Savoia, interventores de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la catedral por decreto del Excmo. Mons. Jorge García Cuerva, Arzobispo de la Ciudad de Bs. As., en nombre propio y de todos los cohermanos de la archicofradía, expresan que, con gran tristeza, lamentan su partida a la casa del Padre que era su máximo deseo y acompañan en el dolor a Matilde y demás familiares.

✝ RODRIGUEZ BLANCO, José Manuel, caballero Gran Cruz de Gracia Magistral de la Soberana Orden de Malta. - María Podestá y sus hijas María, Dolores, Clara, Agustina y Josefina de Álzaga despiden con profunda tristeza y entrañable afecto a José Manuel. Compartimos momentos, caminos y recuerdos que permanecerán para siempre en nuestra memoria familiar y en nuestro corazón. Elevamos oraciones por su descanso eterno y abrazamos con cariño a Matilde, familia y amigos, en este triste momento.

✝ RODRIGUEZ BLANCO, José Manuel, ministro de la embajada de la Soberana Orden de Malta. caballero Gran Cruz de Gracia de la Soberana Orden de Malta. - La embajada de la Soberana Orden de Malta ante la República Argentina y su embajadora María Podestá, participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera ministro consejero de esta representación diplomática. A lo largo de más de cincuenta años de entrega ininterrumpida, sirvió con lealtad, prudencia y espíritu melitense, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos institucionales y al desarrollo de la obra hospitalaria y humanitario de la orden. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y acompañamos con afecto a Matilde, familia y amigos en este momento de dolor.

✝ RODRÍGUEZ BLANCO, José Manuel. - Fue un caballero, educado, profundamente religioso quien dedicó una parte de su vida para servir a la Orden de Malta. Todos sus miembros lo despedimos con los honores que merece, abrazamos a Matilde y pedimos una oración en su memoria.

✝ RODRÍGUEZ BLANCO, José Manuel. - Valeria y Ricardo Grüneisen acompañan con mucho cariño a Matilde y familia, rogando por el eterno descanso de José Manuel, quien fue un gran ejemplo de vida.

✝ RODRÍGUEZ BLANCO, José Manuel q.e.p.d., 5-2-2026. - Georg Khevenhüller ex embajador de la Soberana Orden de Malta en la Republica Argentina y Stephanie Condesa de Khevenhüller expresan su profundo pesar por el fallecimiento de José Manuel Rodríguez Blanco querido amigo y acompañante en la Embajada durante décadas y acompañan con respeto, cariño y sincero afecto a Matilde en este doloroso momento.

✝ RODRIGUEZ BLANCO, José Manuel, q.e.p.d. - Alejandro Bosch Madariaga y Verónica Carreras despiden con mucha tristeza a su amigo y acompañan a Matilde con todo cariño.

✝ RODRÍGUEZ BLANCO, José Manuel, q.e.p.d. - Loty Bergadá y Federico Caride, Laura Albano y Adrián Radnic, Josefina Siburu, Vicky Cañás y Marie de Ladoucette acompañan a Matilde en este triste momento y rezan una oración en su memoria.

✝ RODRÍGUEZ BLANCO, José Manuel, q.e.p.d. - Juan Manuel Zorraquin y Alix de Ganay acompañan a Matilde en este triste momento y ruegan una oración en memoria del querido José Manuel.

