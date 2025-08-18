1
RODRIGUEZ DE LA TORRE, María Magdalena
† RODRIGUEZ de la TORRE, María Magdalena, falleció el 17-8-2025. - Sus hijos Santiago y María, Daniel y Vicky y Julieta y Bruno; sus hermanos Patricia y Diego; sus primos Alberto y Sofía, Gloria y María Elvirita, sobrinos y nietos despiden a María con mucha tristeza y rezan una oración en su memoria.
