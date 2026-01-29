LA NACION

RODRIGUEZ EGAÑA, Horacio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRIGUEZ EGAÑA, Horacio, q.e.p.d. falleció el 28-1-2026. - Su mujer Lucila Helmrich, sus hijos Clara y Juan Machera, Felicitas y Osvaldo Hardoy, Lucila y Gabriel Janeiro, Consuelo y Fernando Gutiérrez, Horacio y Daniela Martínez, Ana y Diego Benson, Guillermo y María Laura Raimundo y Enrique y Juana Buron, y sus nietos Ignacio, Rosario, Teresita y Juana Machera, Felicitas y Paz Hardoy, Emilia y Elena Janeiro, Amparo, Milagros y Conrado Gutiérrez, Inés, María y Mercedes Rodríguez Egaña, Silvestre, Luisa y Filippa Benson, Margarita, Martina y Santiago Rodríguez Egaña y Juan Diego, Joaquina, Belisario e Isidro Rodríguez Egaña lo despiden con profundo amor y admiración, honrando su vida.

RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio. - Susana A. de Alberdi junto a sus hijos Santiago y Valentina, Milagros y Santi, acompañan a Lucila, a su ahijado Horacio, Clara, Feli, Consuelo, Lucila, Anita, Willy, Enrique, a sus hijos políticos y nietos, y los abrazan con mucho cariño.

RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio. - Dolores, Ignacio, Fermín y Juanita, junto a los Barruti, abrazan a su querida familia y lo despiden con oraciones.

RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio, q.e.p.d., falleció el 28-1-2026. - Lamentamos profundamente su fallecimiento y envíamos un abrazo a toda la familia que afronta esta difícil pérdida. Rogamos una oración en su memoria. San José Ganadera S.A. y familia Roselli.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Lo que pasa en un avión y casi nadie se entera
    1

    Mayday sobre el conurbano: lo que pasa en un avión y casi nadie se entera

  2. Mataron al artista plástico Fernando Fazzolari dentro de su departamento en el centro porteño
    2

    Mataron al artista plástico Fernando Fazzolari dentro de su departamento en el centro porteño

  3. Quién era la turista de Pilar que murió tras tirarse de una cascada en el Parque Nacional Nahuel Huapi
    3

    Quién era Silvana Garibaldi, la turista de Pilar que murió tras tirarse de una cascada en el Parque Nacional Nahuel Huapi

  4. Boca perdió con Estudiantes: un partido caliente y con morbo, y una noche para el olvido
    4

    Boca perdió con Estudiantes y dejó sensaciones negativas, en un partido caliente y con morbo