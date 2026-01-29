SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRIGUEZ EGAÑA, Horacio, q.e.p.d. falleció el 28-1-2026. - Su mujer Lucila Helmrich, sus hijos Clara y Juan Machera, Felicitas y Osvaldo Hardoy, Lucila y Gabriel Janeiro, Consuelo y Fernando Gutiérrez, Horacio y Daniela Martínez, Ana y Diego Benson, Guillermo y María Laura Raimundo y Enrique y Juana Buron, y sus nietos Ignacio, Rosario, Teresita y Juana Machera, Felicitas y Paz Hardoy, Emilia y Elena Janeiro, Amparo, Milagros y Conrado Gutiérrez, Inés, María y Mercedes Rodríguez Egaña, Silvestre, Luisa y Filippa Benson, Margarita, Martina y Santiago Rodríguez Egaña y Juan Diego, Joaquina, Belisario e Isidro Rodríguez Egaña lo despiden con profundo amor y admiración, honrando su vida.

✝ RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio. - Susana A. de Alberdi junto a sus hijos Santiago y Valentina, Milagros y Santi, acompañan a Lucila, a su ahijado Horacio, Clara, Feli, Consuelo, Lucila, Anita, Willy, Enrique, a sus hijos políticos y nietos, y los abrazan con mucho cariño.

✝ RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio. - Dolores, Ignacio, Fermín y Juanita, junto a los Barruti, abrazan a su querida familia y lo despiden con oraciones.

RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio, q.e.p.d., falleció el 28-1-2026. - Lamentamos profundamente su fallecimiento y envíamos un abrazo a toda la familia que afronta esta difícil pérdida. Rogamos una oración en su memoria. San José Ganadera S.A. y familia Roselli.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa