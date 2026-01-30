LA NACION

RODRIGUEZ EGAÑA, Horacio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRIGUEZ EGAÑA, Horacio q.e.p.d. - Marisa Helmrich de Robirosa, hijos y nietos despiden al querido Negro y abrazan a Lucila y toda la familia con profundo cariño y admiracion.

RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio. - Lía Susana Clèment de Cornejo despide al Negro con mucho cariño y acompaña a Lucila, hijos y nietos con oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio, q.e.p.d. - Willy y Silvia Mathó e hijos despiden con dolor al querido amigo y acompañan a Lucila, hijos y nietos en su dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Encontraron muerta a la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
    1

    Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

  2. Frenan en Tierra del Fuego un convoy de motos de alta gama valuado en US$480.000
    2

    Frenan en Tierra del Fuego un convoy de motos de alta gama valuado en US$480.000

  3. Una por una, las frases más destacadas de la primera entrevista de Christian Petersen
    3

    “Me ataron y me medicaron”: las frases más destacadas de la primera entrevista de Christian Petersen

  4. Oficializan las designaciones de cuatro militares en cargos altos del Ministerio de Defensa
    4

    Oficializan las designaciones de cuatro militares en los principales cargos del Ministerio de Defensa