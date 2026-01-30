SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRIGUEZ EGAÑA, Horacio q.e.p.d. - Marisa Helmrich de Robirosa, hijos y nietos despiden al querido Negro y abrazan a Lucila y toda la familia con profundo cariño y admiracion.

✝ RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio. - Lía Susana Clèment de Cornejo despide al Negro con mucho cariño y acompaña a Lucila, hijos y nietos con oraciones en su memoria.

✝ RODRÍGUEZ EGAÑA, Horacio, q.e.p.d. - Willy y Silvia Mathó e hijos despiden con dolor al querido amigo y acompañan a Lucila, hijos y nietos en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa