SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRIGUEZ FALCON, José G., q.e.p.d., falleció 19-3-2026. - Diego, Amalia Bunge y familia ruegan una oración en su memoria.

✝ RODRÍGUEZ FALCÓN, José G., q.e.p.d. - Cato, Luis, Fran, Feli, Tomy, Mate y Agus te despiden con cariño y en paz por tu partida en el día de tu santo.

✝ RODRIGUEZ FALCON, José G., q.e.p.d., falleció el 19-3-2026. - El consejo ejecutivo de la Cámara Argentina de la Construcción, en representación de sus autoridades, asociados y empleados, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera consejero honorario de la Institución, rogando una oración en su memoria.

✝ RODRIGUEZ FALCON, José G., q.e.p.d., falleció el 19-3-2026. - El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Ing. Gustavo Weiss, despide con profundo pesar a su amigo de tantos años y acompaña a la familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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