SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRIGUEZ FALCÓN, José Gloria, Ing. - El directorio y el personal de Supercemento S.A.I.C. y Dragados y Obras Portuarias S.A. participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

✝ RODRÍGUEZ FALCÓN, José Gloria, Ing., q.e.p.d., falleció el 19-3-2026. - El directorio y personal de Nordelta participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

✝ RODRÍGUEZ FALCÓN, José Gloria, q.e.p.d. - Miguel Ángel Marconi despide con dolor al Ing. José Angel Rodriguez Falcón y acompaña a sus hijos en este momento.

✝ RODRÍGUEZ FALCÓN, José Gloria, q.e.p.d. - Raúl Alejandro Ibarra despide con dolor al Ing. José Angel Rodriguez Falcón y acompaña a sus hijos en este momento.

Avisos fúnebres

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