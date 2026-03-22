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RODRÍGUEZ FALCÓN, José Gloria,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRÍGUEZ FALCÓN, José Gloria, (Pepe), q.e.p.d., falleció el 19 de marzo de 2026. - Su esposa Carmen; sus hijos Pablo y Silvina, Javier y Mechi, Cato y Luis, Ignacio y Carolina, José Maria y Cecilia, Ana y Enrique, junto a sus 22 nietos y 1 bisnieta, participan su partida con gratitud a Dios por su vida. La familia agradece las oraciones y el cariño recibido. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Descanse en paz.

RODRÍGUEZ FALCÓN, José Gloria, Ing., q.e.p.d., falleció el 19-3-2026. - El Ing. Aldo Roggio despide con gran pesar a su amigo, acompaña a la familia en este momento de dolor y eleva una oración en su memoria.

RODRIGUEZ FALCÓN, José Gloria, q.e.p.d. - Alberto Vázquez Mahía y familia despiden a su querido compañero de vida.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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