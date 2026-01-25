1
RODRÍGUEZ HAUSCHILDT, Alberto Víctor
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RODRÍGUEZ HAUSCHILDT, Alberto Víctor, 19-1-2026. - Toda su familia participa con hondo dolor su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Jamás visto en la historia del tenis: el insólito efecto que tomó la pelota impactada por Vacherot en el Australian Open
- 3
Australian Open: Putintseva repitió gestos provocadores a los aficionados, fue abucheada y se defiende
- 4
Juan Foyth salió preocupantemente en Villarreal ante Real Madrid, a cuatro meses y medio del Mundial