RODRÍGUEZ QUINTANA, José Luis
† RODRÍGUEZ QUINTANA, José Luis. - Descansa en paz querido amigo. Juan Gastaldi y familia.
† RODRIGUEZ QUINTANA, José Luis, q.e.p.d. - Oscar Martínez, Flavia Gregoris, Camila, Valentín, Felipe Martínez, Juan José, Isabel y Benjamín Rodríguez Quintana despiden con mucho afecto y respeto a José Luis. Te vamos a extrañar y recordar con ese cariño que siempre nos transmitiste.
