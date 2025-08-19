SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RODRÍGUEZ QUINTANA, José Luis, q.e.p.d. - El equipo del estudio Bellani Taubas Abogados lamenta el fallecimiento del padre de su socio Ignacio. Acompañamos en este momento de dolor a Ignacio, a su familia y amigos, y elevamos una oración por el eterno descanso de su alma.

† RODRÍGUEZ QUINTANA, José Luis, q.e.p.d., falleció el 16-8-2025. - Su esposa M. Elisa Lagazio, sus hijos Juan y Camila, Ignacio y Pilar, Victoria y Agustín y sus nietos Ema, Elena, Lucio, Dante, Isabel y Benjamín le agradecen todo su amor y ruegan una oración por su eterno descanso.

