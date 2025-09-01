1
† RODRIGUEZ, Ramona, q.e.p.d. - Deisy te despide con tristeza y mucho amor. Por siempre estarás en mi corazón. Gracias por tantos años de amor.
† RODRÍGUEZ, Ramona, q.e.p.d. - Alejandra, Javier, Camila y Joaquín te despedimos con cariño y estarás siempre en nuestros corazones. Gracias por todo el amor y la dedicación que nos brindaste.
† RODRÍGUEZ, Ramona. - As estrelas brillan hoxe con máis forza porque ti estás nelas. Sempre te amaremos e recordaremos. A túa neta Bárbara e os teus bisnetos Santiago e Isabel.
