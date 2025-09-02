SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRÍGUEZ, Ramona. - Amalia Amoedo despide con tristeza a Ramona y abraza con cariño a Víctor, Sandra, Mechi, Barby y toda la familia en este doloroso momento.

† RODRIGUEZ, Ramona, q.e.p.d. - Su hijo Víctor Blanco, su nuera Sandra, sus nietos Ale, Vitti, Meli, Barbie y Mechi, y todos sus bisnietos, la recordaremos siempre con amor y gratitud por la familia que formó y el legado que nos dejó.

† RODRÍGUEZ, Ramona. - Lorenzo y Anna Carla Fenochietto y toda su familia acompañan a toda la familia Rodríguez y abrazan a Bárbara.

