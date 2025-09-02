1
RODRÍGUEZ, Ramona
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
RODRÍGUEZ, Ramona. - Amalia Amoedo despide con tristeza a Ramona y abraza con cariño a Víctor, Sandra, Mechi, Barby y toda la familia en este doloroso momento.
† RODRIGUEZ, Ramona, q.e.p.d. - Su hijo Víctor Blanco, su nuera Sandra, sus nietos Ale, Vitti, Meli, Barbie y Mechi, y todos sus bisnietos, la recordaremos siempre con amor y gratitud por la familia que formó y el legado que nos dejó.
† RODRÍGUEZ, Ramona. - Lorenzo y Anna Carla Fenochietto y toda su familia acompañan a toda la familia Rodríguez y abrazan a Bárbara.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
- 3
Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
- 4
Desde expensas más baratas hasta mayor seguridad: las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen