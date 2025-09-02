LA NACION

RODRÍGUEZ, Ramona

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRÍGUEZ, Ramona. - Amalia Amoedo despide con tristeza a Ramona y abraza con cariño a Víctor, Sandra, Mechi, Barby y toda la familia en este doloroso momento.

RODRIGUEZ, Ramona, q.e.p.d. - Su hijo Víctor Blanco, su nuera Sandra, sus nietos Ale, Vitti, Meli, Barbie y Mechi, y todos sus bisnietos, la recordaremos siempre con amor y gratitud por la familia que formó y el legado que nos dejó.

RODRÍGUEZ, Ramona. - Lorenzo y Anna Carla Fenochietto y toda su familia acompañan a toda la familia Rodríguez y abrazan a Bárbara.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
    1

    La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica

  2. Advierten que prohibir la difusión de los audios es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
    2

    Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó

  3. Quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
    3

    Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos

  4. Las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen
    4

    Desde expensas más baratas hasta mayor seguridad: las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen

Cargando banners ...