1
ROIZ, Alcira María,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ROIZ, Alcira María, q.e.p.d., 30-1-2026. - Tus sobrinos Hernán y Virginia, Nicolás y Mariana y Joaquín y Anita te despedimos con cariño y pedimos una oración por tu eterno descanso.
ROIZ, Alcira María, q.e.p.d., 30-1-2026. - Mario Cubría y María Inés Simeone acompañamos a Horacio y rezamos por Alcira.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Crece la expectativa de que el Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela
- 3
Willem Dafoe y la película que lo trajo de regreso a nuestro país: “Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo”
- 4
Netflix, en febrero: la nueva temporada de En el barro y una serie que mezcla la comedia con el thriller encabezan los estrenos del mes