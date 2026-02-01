SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROIZ, Alcira María, q.e.p.d., 30-1-2026. - Tus sobrinos Hernán y Virginia, Nicolás y Mariana y Joaquín y Anita te despedimos con cariño y pedimos una oración por tu eterno descanso.

ROIZ, Alcira María, q.e.p.d., 30-1-2026. - Mario Cubría y María Inés Simeone acompañamos a Horacio y rezamos por Alcira.

