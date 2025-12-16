LA NACION

ROJAS, Haroldo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROJAS, Haroldo. - Con mucha pena lamentamos su fallecimiento y saludamos a Virginia, Pablo y familia. Pedro Lartirigoyen y Sofía.

