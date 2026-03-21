SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROLLAND, Michel, q.e.p.d. - Hebe Vasvári de Etchart, Mariana, Arnaldo, Pablo y Clarisa, Marcos y sus hijos despiden con tristeza a Michel, conmovidos por su repentina partida. Abrazamos con todo cariño a Dany, Stephanie, Marie y nietos.

✝ ROLLAND, Michel, q.e.p.d. - El diputado nacional Guillermo Michel acompaña a familiares y amigos en este doloroso momento.

ROLLAND, Michel, q.e.p.d. - Bodega Yacochuya despide a Michel, recordándolo en cada copa de vino, acompañando afectuosamente a la familia Rolland.

Avisos fúnebres

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