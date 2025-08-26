1
ROMAY DE PEDERNERA, Martha Susana (Beba)
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ROMAY de PEDERNERA, Martha Susana (Beba), q.e.p.d., falleció el 24-8-2025. - Tus hijos, nietos y bisnietos te recordamos con inmenso amor.
Aviso publicado en la edición impresa
