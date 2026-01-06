SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROMERO VICTORICA, Joaquín Manuel q.e.p.d., falleció el 5-1-2026. - Sus hijos Joaquín y Lucila, su madre Piru Solsona de Romero Victorica; sus hermanos Manuel, Sofía, Gonzalo y Francisco, y su mujer Valeria Sabinsky despiden a su queridísimo Joaquín y participan que sus restos serán velados hoy, a las 11.30, y misa a las 13, en el cementerio Jardín de Paz.

Avisos fúnebres

