ROMERO VICTORICA, Joaquín Manuel

ROMERO VICTORICA, Joaquín Manuel q.e.p.d., falleció el 5-1-2026. - Sus hijos Joaquín y Lucila, su madre Piru Solsona de Romero Victorica; sus hermanos Manuel, Sofía, Gonzalo y Francisco, y su mujer Valeria Sabinsky despiden a su queridísimo Joaquín y participan que sus restos serán velados hoy, a las 11.30, y misa a las 13, en el cementerio Jardín de Paz.

