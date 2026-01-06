1
ROMERO VICTORICA, Joaquín,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROMERO VICTORICA, Joaquín, q.e.p.d. - Justo Solsona y Daniela despiden al querido Joaco y abrazan de corazón a toda su familia.
✝ ROMERO VICTORICA, Joaquín. - Adriana, Sebastián, María, Magalí, Sofía y Juan Pablo, integrantes de Romero Victorica & Vigliero Abogados acompañan en este triste momento a sus queridos socios Manolo y Gonzalo, por la partida de su hermano Joaco a la casa del Señor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION