ROMERO VICTORICA, Joaquín
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROMERO VICTORICA, Joaquín. - Su prima Paula Solsona y la familia González Bergez despiden con profundo dolor a Joaco y abrazan a Piru, Manolo, Sofía, Gonzalo y Francisco con inmenso cariño.
✝ ROMERO VICTORICA, Joaquín, q.e.p.d. - Sus amigos Martín y Rosario Davy, hijos y nietos lo despiden con mucho dolor, pero agradecidos de tantos lindos momentos vividos.
