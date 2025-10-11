ROONEY, Carol
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† ROONEY, Carol, q.e.p.d., falleció el 10-10-2025. - Tía querida, vamos a extrañar tu sonrisa, tu alegría y tus ganas de bailar la vida. Alex, Wen, Herbie y Elo.
† ROONEY, Carol. - Carol querida, siempre te recordaré. Molly O’Toole de Fellner.
ROONEY, Carol. - Alicia Reilly; sus hijos Santiago y Arianne, Moira y Agustín y Alex y sus nietos la despiden con tristeza y acompañan a Diego y Marcos.
ROONEY, Carol, q.e.p.d. - Alicia Reilly despide con profundo dolor a su querida hermanita. Gracias por tantos momentos compartidos.
† ROONEY, Carol, q.e.p.d. - Irene Buero; sus hijos Federico, Ignacio y Santiago Geli con sus familias despiden con mucho amor a Carol, acompañando a Diego, Marcos y toda la familia Ros.
† ROONEY, Carol. - Falleció en paz, rodeada de amor. Sus hijos Diego y Belcha Torassa, Marcos y Patricia Clément, y sus nietos Jachu, Gero, Anita, Fran, Trini, Angie y Rufo la despedimos con profundo amor y gratitud por su vida llena de fe, generosidad y ternura. Confiamos en que ya se ha reencontrado con su querido esposo Dane, en la paz del Señor. Invitamos a despedirla hoy, a las 11.30, en Parque Memorial.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
“Agradecemos enormemente”: el conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000
- 3
Ángel De Brito reveló el mensaje que le mandó Lionel Messi ante los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo
- 4
Quién era Matías Travizano, el físico y emprendedor clave para lograr la inversión millonaria de US$25.000 millones de OpenAI