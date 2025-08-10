SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ROSIELLO Vda. de PEDREIRA, María Magdalena (Menecha), q.e.p.d., 14-10-28; 9-8-2025. - Con profundo dolor participamos el fallecimiento de nuestra queridísima madre y que sus restos serán inhumados hoy, a las 11.30, en el Cem. de Chacarita, partiendo desde Casa Malabia, Malabia 1662, sala A, a las 11. Verónica, Viviana y Virginia ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa