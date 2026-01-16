SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROSSI, Dominga q.e.p.d. - Jorge, te acompañamos y acercamos a vos y tu familia nuestro cálido abrazo en este momento. Carlos Cirimelo y familia.

✝ ROSSI, Dominga q.e.p.d. - Oscar Andreani y familia acompañan con mucho cariño a Jorge y a la querida familia López y ruegan una oración en su memoria.

✝ ROSSI, Dominga, q.e.p.d. - Desde Andreani acompañamos a nuestro vicepresidente, Jorge O. López y a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

