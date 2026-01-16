LA NACION

ROSSI, Dominga

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROSSI, Dominga q.e.p.d. - Jorge, te acompañamos y acercamos a vos y tu familia nuestro cálido abrazo en este momento. Carlos Cirimelo y familia.

ROSSI, Dominga q.e.p.d. - Oscar Andreani y familia acompañan con mucho cariño a Jorge y a la querida familia López y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Dominga, q.e.p.d. - Desde Andreani acompañamos a nuestro vicepresidente, Jorge O. López y a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas
    1

    Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas

  2. “Tenía miedo de que me vieran como una pibita privilegiada que iba a hacer caridad”
    2

    La experiencia que marcó a una joven: “No podía volver del Impenetrable a casa y olvidarme de lo que vi”

  3. China le pidió a la ONU autorización para lanzar cerca de 200.000 satélites a la órbita de la Tierra
    3

    China le pidió a la ONU autorización para lanzar cerca de 200.000 satélites a la órbita de la Tierra

  4. Las tres harinas que están repletas de nutrientes
    4

    Las 3 harinas que no tienen gluten y están repletas de nutrientes

Cargando banners ...