1
ROSSI, Dominga
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROSSI, Dominga (Meme). - Querida familia López, los abrazamos y acompañamos con nuestras oraciones y todo el afecto. Familia Yannone.
