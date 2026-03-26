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ROSSI, Luis Alberto
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROSSI, Luis Alberto, q.e.p.d. - Carlos McReddie, sus hijos Juan, Lucas y Mateo, sus padres Carlos y Jorgelina, su hermana María, acompañan a Angélica, Augusto y Josefina en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ ROSSI, Luis Alberto, q.e.p.d. - Carlos McReddie, despide con profundo dolor a su entrañable amigo, socio y hermano de la vida, y acompaña a Angélica, Augusto y Josefina en este triste momento. Que Dios te tenga en su gloria querido Toto.
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