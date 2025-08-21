SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ROSSI, Mario Enrique, q.e.p.d., falleció el 19-8-2025. - Tu esposa Mónica de Olazabal; tus hijos Santiago e Ivana, Mariana y Rafael, Guadalupe y Nicolás; tus nietos Franco, Vera, Valentino, Francisca y Fermín te despedimos con todo nuestro amor, en la esperanza del reencuentro. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11, en el cementerio Alemán de Chacarita.

† ROSSI, Mario Enrique. - El Pacto de Caballeros despide a su dilecto amigo, compañero de mil veladas inolvidables. Estará siempre presente entre nosotros y hoy acompañamos a su familia con el cariño que Mario siempre supo prodigarnos en vida.

† ROSSI, Mario Enrique, q.e.p.d. - La familia García Sanabria despide al amigo del alma de toda una vida, acompañando a la familia en su dolor.

† ROSSI, Mario Enrique, q.e.p.d. - La camada 22 del Liceo Militar General San Martín participa el fallecimiento de su compañero de promoción y acompaña a su familia en su dolor.

