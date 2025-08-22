SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ROSSI, Mario Enrique, q.e.p.d. - Mario querido, te nos adelantaste en la partida. Tus amigos de la Tertulia te vamos a extrañar, nuestro cariño a tu hermosa familia. Te llevaste toda la memoria que siempre nos ubicaba frente a nuestras charlas infinitas.

† ROSSI, Mario Enrique. - Carlos A. Olmos y Mónica Fraga despiden a su gran amigo y ruegan una oración en su memoria.

† ROSSI, Mario Enrique. - Moira Olmos despide a su padrino con inmeso dolor y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa