ROSSIGNOLI, Pedro Juan,

ROSSIGNOLI, Pedro Juan, q.e.p.d. - Teresa, Dora, Diego, Francisco y Miguel Ibarbia lamentan su fallecimiento y acompañan a Pablo y familia en su dolor, rogando oraciones.

