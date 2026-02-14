1
ROSSIGNOLI, Pedro Juan,
✝ ROSSIGNOLI, Pedro Juan, q.e.p.d. - Teresa, Dora, Diego, Francisco y Miguel Ibarbia lamentan su fallecimiento y acompañan a Pablo y familia en su dolor, rogando oraciones.
