SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROSSIGNOLI, Pedro Juan, q.e.p.d., falleció el 11-2-2026. - El rector, el consejo superior, el consejo de administración y la comunidad educativa de la Pontificia Universidad Católica Argentina participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera docente y decano de la Facultad de Ingeniería sede Buenos Aires, y ruegan una oración por él y por la fortaleza de su familia.

