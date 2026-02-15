1
ROSSIGNOLI, Pedro Juan,
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROSSIGNOLI, Pedro Juan, q.e.p.d., falleció el 11-2-2026. - El rector, el consejo superior, el consejo de administración y la comunidad educativa de la Pontificia Universidad Católica Argentina participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera docente y decano de la Facultad de Ingeniería sede Buenos Aires, y ruegan una oración por él y por la fortaleza de su familia.
LA NACION
