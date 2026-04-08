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ROSSINI, María Martha
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROSSINI de BARDINI, María Martha. - Tus hijos María Martha, Gaby y Gogui, tus nietos Juan Manuel, Vale y Tatu, Pedro y Oli, Mariano y Maca y tus adoradas bisnietas Franca y Jacinta te despiden con mucho amor.
✝ ROSSINI de BARDINI, María Martha. - Acompañamos con cariño a nuestra amiga Gaby y a su familia en este triste momento. Binni y Martín, Perla y Claudio, Denise y Sandy, Lindsay y Marcelo, Mariana y Juan.
✝ ROSSINI, María Martha. - Marisa Aguer y sus hijos despiden con cariño a María Martha y acompañan a su familia en estos tristes momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
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