SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ROTMAN, Miguel. - Vera y Cholo acompañan con amor a Silvia y Flia.

✡ ROTMAN, Miguel, 11-9-2025. - Con mucha pena despedimos a nuestro querido amigo Miguel. Mabel y Miguel Cramer.

✡ ROTMAN, Miguel. - Leo Rosental despide con tristeza a su amigo de la vida y acompaña a su familia en este triste momento.

✡ ROTMAN, Miguel. - Querido Miguel, nunca te olvidaremos. Silvia, Javier y Giselle.

✡ ROTMAN, Miguel M. J., Z.L. - ¡Cómo luchaste! Serás nuestro ejemplo de vida. Tu esposa Silvia junto a Sandra, Fabián, Alex, Mica, Sebi y Pablo.

✡ ROTMAN, Miguel, Z.L. - Con profundo dolor despedimos al querido Miguel, amigo del alma, acompañamos a Silvia, Sandra y familia en su dolor. Carlos e Itin, Ariel y Gisela, Laura y Nacho, Clarisa y Samuel Brudno.

✡ ROTMAN, Miguel, q.e.p.d., falleció el 10-9-2025. - El Consorcio Malabia 2458/70 lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del Sr. Miguel Rotman, vecino y miembro apreciado de su comunidad. Acompaña con sincero pesar a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor, y expresa sus más sentidas condolencias. Su presencia en el edificio será recordada con afecto y respeto.

✡ ROTMAN, Miguel, Z.L. - Lidia y Enrique Suchin despiden a Miguel y acompañan a su familia con todo cariño.

Aviso publicado en la edición impresa