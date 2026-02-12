1
ROUCHETTO, Nélida
✝ ROUCHETTO, Nélida, falleció en Málaga, España, el 10-2-2026. - La Fundación La Casa del Tango, su presidente Felix Torres y los miembros del consejo de administración participan con profunda tristeza el fallecimiento de la Sra. Nélida Rouchetto, miembro fundadora y secretaria general de esta institución.
