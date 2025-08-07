SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d. - Mario y Minnie Turzi despiden con dolor a Janine, ruegan una oración en su memoria y abrazan con afecto a sus hijos y nietas.

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine. - falleció 5-8-2025. - Diego Mc Lean y la escribanía Mc Lean despiden a Janine con gran cariño. Amiga y clienta entrañable, gran madre y abuela. La despedimos hoy, de 10 a 12 hs., velorio Sala Lapacho, Jardín de Paz. A las 12, misa: capilla del Parque, ruta Panamericana, Acceso Norte, Km. 32,5, ramal Pilar.

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d. - Sus hermanos Miguel y Patty y familias despiden a Janine acompañando a Malcolm y Jacqueline con mucho cariño.

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d., falleció el 5-8-2025. - Graciela De Donato de Viale y sus hijos Juan y Jacqueline Donaldson, Laura y Federico Chiavassa y nietos Luisa y Sofía Viale, Lucas, Félix y Emilia Chiavassa, despiden con tristeza a la querida Janine. Rogamos oraciones en su memoria.

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d., falleció el 5-8-2025. - Con la inmensa alegría de haber compartido la vida juntos, despedimos a nuestra querida Nanín. Siempre vivirás en nosotros. Te queremos mucho, tus hijos Malcolm y Elisa, Jacqueline y Juan, y tus nietas Luisa, Sofía, Justine y Agnes.

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d. - Malcolm Donaldson y sus hijos Malcolm (h.) y Jacqueline, y nietas Luisa, Sofía, Agnes y Justine, despiden a Janine con mucho amor y tristeza, rogando oraciones en su memoria.

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d. - Las amigas de Jacky, Meri, Flor, Agus, Flo, Mara, Valen, Mel y Luchi despedimos con enorme tristeza a Janine y acompañamos con mucho cariño a Jacky y toda su familia.

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine. - Toda la Flia. Donaldson, hijos y nietos, acompañamos a Malcolm, Malcolm Jr. y Elisa, Jackie y Juan y a sus hijos con mucho cariño en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d., falleció el 5-8-2025. - Jorge Roimiser, Federico Cibils, Jorge D´Ovidio y Nicolás Gallo acompañan a Michel con un fuerte abrazo.

† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d., falleció el 5-8-2025. - Sus amigas Blackie Moche, Clara Alurralde, Grace Petrocelli y Marisa Bilbao agradecemos cada momento compartido y la llevaremos siempre con nosotras.

Aviso publicado en la edición impresa