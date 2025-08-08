1
ROUSSEAU PORTALIS, Janine
† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d., falleció el 5-8-2025. - Querida amiga siempre estarás con nosotros el recuerdo de tu gran amistad. Con todo cariño tus amigos Odile Iturralde, Martin Ezcurra, Celina y Cato, Odili, Sebastián y Sofi, Damasia y Juan.
† ROUSSEAU PORTALIS, Janine, q.e.p.d., Fall. el 5-8-2025. - Luis y Mercedes Donaldson despiden a Janine, persona muy hacedora y gran madre, y acompañan con una oración a su ahijada Jacky, su familia y la de Malcolm junior.
