RUBIO DE BACH, Martha
RUBIO de BACH, Martha. - Natalio Botana y familia despiden a la querida Martita y acompañan con mucho cariño a sus hijos María, Florencia, Martina, Lola, Horacito y Juanjo.
† RUBIO de BACH, Martha, q.e.p.d. - Gustavo Warburg y familia despiden a Martita con inmensa tristeza y acompañan a su familia en este momento.
