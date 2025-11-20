SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RUBIO de BACH, Martha. - Natalio Botana y familia despiden a la querida Martita y acompañan con mucho cariño a sus hijos María, Florencia, Martina, Lola, Horacito y Juanjo.

† RUBIO de BACH, Martha, q.e.p.d. - Gustavo Warburg y familia despiden a Martita con inmensa tristeza y acompañan a su familia en este momento.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa