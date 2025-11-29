1
RUBIO, Roberto Adolfo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† RUBIO, Roberto Adolfo, 28-11-2025. - Su esposa Cecilia Pascarella de Rubio; sus hijos Roberto y Mariati, Cecilia y José Luis y Francisco y Vivi; sus nietos Manuel y Agueda, Belén y Santiago, Guillermina, Tomás y Carolina, Milagros y Matías, María José y Agustín, Juan; sus bisnietos Ema, Julia, Belisario, Facundo, Catalina, Jazmín y Guadalupe, participan su fallecimiento.
