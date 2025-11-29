LA NACION

RUBIO, Roberto Adolfo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RUBIO, Roberto Adolfo, 28-11-2025. - Su esposa Cecilia Pascarella de Rubio; sus hijos Roberto y Mariati, Cecilia y José Luis y Francisco y Vivi; sus nietos Manuel y Agueda, Belén y Santiago, Guillermina, Tomás y Carolina, Milagros y Matías, María José y Agustín, Juan; sus bisnietos Ema, Julia, Belisario, Facundo, Catalina, Jazmín y Guadalupe, participan su fallecimiento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena
    1

    Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena

  2. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este viernes 28 de noviembre?
    2

    A cuánto cotizó el dólar este viernes 28 de noviembre de 2025

  3. Aberrante: durante 27 años abusó de su hija, con la que tuvo dos hijos
    3

    Aberrante: durante 27 años abusó de su hija, con la que tuvo dos hijos

  4. Apuntan a movimientos millonarios del financista ligado a Claudio Tapia con varios clubes
    4

    Activan la denuncia de la DGI contra el financista ligado a Claudio Tapia y apuntan a movimientos millonarios con varios clubes

Cargando banners ...