SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RUBIO SAYUS de BACH, Martha Delia, 18-11-2025. - Tita te vamos a extrañar muchísimo, agradecemos la lindísima vida que tuviste y que compartimos. Tus hijos, María, Flora y Juan, Martina, Lola, Horacio y Juanjo. Tus nietos: Neio, Tati y Nacho, Manuel, Azul y Alan, Mora, Fermín, Clara y Héctor, Toto, Blas, Cristobal, Salvi, Benjamin, Facu, Mili, Rochi, Penny y Dudu y tus bisnietos Theo, Jaime y Jero, Jacob y Frederick y tu colaboradora Lily. Rogamos una oración en tu memoria.

