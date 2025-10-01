SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RUETE GÜEMES, Luis A., q.e.p.d. - Hernán y Tessa Güemes, hijos y nietos despiden a su querido primo Luis y acompañan con mucho cariño a Mariana y familia, y primos Ruete.

† RUETE GÜEMES, Luis. - Ernesto y Marcela Ruete Güemes, sus hijas, yernos y nietos despiden con tristeza a Luis y acompañan a Mariana y los chicos en este momento.

† RUETE GÜEMES, Luis, q.e.p.d. - Enrique Costantini y Ana Inés Kenny y familia despiden a Luis y acompañan con cariño a Mariana y su familia en este triste momento.

† RUETE GÜEMES, Luis. - Mercedes y Marcelo Durañona (as.) y sus hijos despiden con mucha tristeza al querido Luis y acompañan a Mariana y toda su familia con el cariño de una amistad de toda la vida.

Aviso publicado en la edición impresa