RUETE GÜEMES, Luis Adolfo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† RUETE GÜEMES, Luis Adolfo. - Su tía Marietta Güemes de Lanusse y sus hijos Federico, Paco y Ana, Rosario, Tete, María e Ignacio, Santos y Laly despiden a quien tuvieron por hijo y hermano respectivamente, acompañan a Mariana y familia y piden una oración a su memoria.
† RUETE GÜEMES, Luis Adolfo. - Alfonso y Negra Bustillo despedimos con gran tristeza al querido Luis y acompañamos con mucho cariño a Mariana, Lucho y Jime, Vero y Rocky, Nana y Lucas, Joaco y Wanda, Jose y Toto, Pancho, Facu y Feli y a todos sus nietos y rogamos una oración por su eterno descanso.
† RUETE GÜEMES, Luis Adolfo, q.e.p.d., 29-9-2025. - Tu mujer Mariana Martinez Tanoira, tus hijos Vero, Nana, Lucho, Mati, Joaco, Jose, Pancho, Facu, tus 19 nietos y tus hijos políticos, te despiden con mucho cariño y agradecidos de toda tu vida y amor.
