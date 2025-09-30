SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RUETE GÜEMES, Luis, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. - Sus cuñados y cuñadas, Fernando, Bale, Gonzalo, Diego, Natalia, Carolina, Inés, Agustín e hijos lo despiden con mucho amor y acompañan a su hermana Mariana, hijos y nietos en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

RUETE GÜEMES, Luis. - Tus tíos Ana y Jorge Martínez Tanoira y primos: Ángeles, Soledad, Felicitas y Santiago acompañamos a Mariana y a los chicos en su tristeza.

† RUETE GÜEMES, Luis, q.e.p.d. - Rosita y Juan Martín Güemes con sus hijos Rosi y Toto, Lola y Fer, Juanma y Cata, Chebi y Ceci, Ine y Juan despiden al muy querido Luis y acompañan a Mariana e hijos y a sus primos Ruete con todo cariño.

† RUETE GÜEMES, Luis, q.e.p.d. - Alberto y Luz Ruete Güemes (as.), junto a sus hijos Rodrigo, Pilar, Carolina y Nicolás despiden con mucho dolor a su querido hermano Luis y acompañan a Mariana, sus hijos y nietos, y ruegan una oración en su memoria.

† RUETE GÜEMES, Luis A., q.e.p.d. - La comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina participa con pesar el fallecimiento de su revisor de cuentas y delegado zonal y eleva una oración en su memoria.

† RUETE GÜEMES, Luis A., q.e.p.d. - El departamento de Acción Gremial y sus delegados zonales participan con pesar su fallecimiento.

