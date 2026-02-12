1
RUILOPEZ, Marcelo A.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RUILOPEZ, Marcelo A., 11-2-2026. - Hoy despedimos con tristeza a quien fue más que nuestro jefe: un guía querido y respetado. Su legado humano y profesional perdurará en nosotros. Abrazamos a su familia. Fiscalía 18.
