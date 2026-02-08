SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RUSSO, Jorge Mario, q.e.p.d., falleció el 5-2-2026. - Su esposa Marina Beatriz Vidal: sus hijos Jorge, Daniela, Roxana y Marina; sus hijos políticos Carola, Diego y Diego y sus nietos Renata, Dante, Victoria, Joaquín y Dino participan su fallecimiento e invitan a la misa a celebrarse hoy, a las 19, en la catedral de Quilmes. Pedimos a Jesús y María que premien con el cielo su fe, esperanza y caridad cristiana vividas con alegría y bondad.

