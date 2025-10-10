SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† RUSSO, Miguel Ángel, q.e.p.d., falleció el 8-10-2025. - El presidente del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme, participa con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico del plantel de futbol profesional de la institución. Su paso por nuestra institución, quedará grabado con cariño en nuestro corazón, como ejemplo de dedicación, entusiasmo y generosidad. Acompaña con sincero pesar a sus familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor.

† RUSSO, Miguel Ángel, q.e.p.d., falleció el 8-10-2025. - El cuerpo técnico y el plantel de futbol profesional del Club Atlético Boca Juniors participan con profundo dolor el fallecimiento su director técnico Miguel Ángel Russo. Hacen llegar a sus familiares y amigos sus más sentidas condolencias, recordándolo con respeto y gratitud por su compromiso, su liderazgo y la huella que dejó en cada uno de ellos.

† RUSSO, Miguel Ángel, q.e.p.d., falleció el 8-10-2025. - La honorable comisión directiva del Club Atlético Boca Juniors participa con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico del plantel de futbol profesional de la institución en los años 2007, obteniendo la Copa Libertadores; 2020/2021, consagrándose campeón de la Superliga y de la Copa Diego Armando Maradona; y en 2025. Expresan a su familia sus sentimientos de pesar por la pérdida irreparable de quien deja una huella imborrable en la historia del club por su profesionalismo y su calidez humana.

† RUSSO, Miguel Ángel, q.e.p.d., falleció el 8-10-2025. - La honorable asamblea de representantes del Club Atlético Boca Juniors, participa con profundo dolor el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico del plantel de futbol profesional de la institución. Hace llegar a su familia sus más sentidas condolencias, destacando su trayectoria, su humildad y el cariño que supo ganarse en cada etapa de su vida profesional.

