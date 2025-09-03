1
SABATO, Mario, Dr.
† SABATO, Mario, Dr., q.e.p.d. - Prana Turismo lamenta profundamente su partida y acompaña a su esposa Estela en tan triste momento.
† SABATO, Mario, Dr., q.e.p.d. - Mabel Rodríguez, Aldana Parrilla y Flia. recordarán siempre los hermosos momentos vividos con Mario. Abrazamos fuerte a Estela en este difícil momento.
