SABATO, Mario Gabriel, Dr.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SABATO, Mario Gabriel, Dr. - Querido tío, que descanses en paz, estarás siempre en nuestros corazones. Querida tía, te acompañamos y abrazamos desde aquí, con todo nuestro amor, Lucas, Cos, Pedro, Juana y Manuela.
† SABATO, Mario Gabriel, Dr. - Querido Mario, cuantos caminos recorrimos juntos. Descansa en Paz, querido amigo, que acompañaremos a Estela en este momento tan difícil. Lily y Julio.
