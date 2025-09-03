LA NACION

SÁBATO, Mario Gabriel, Dr.

SÁBATO, Mario Gabriel, Dr., falleció el 1-9-2025. - Con profundo dolor compartimos el fallecimiento de nuestro querido Mario. Su esposa Beatriz Estela Flores y familia lo despedimos con mucho amor y gratitud por todo lo compartido.

Aviso publicado en la edición impresa

