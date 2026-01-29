SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SABBAG, Máximo. - Te despido con una tristeza infinita. Agradezco el privilegio de haber compartido con vos tantos años. Fuiste un grande. Con el tiempo lo que hoy es tan difícil, mañana será un tesoro que voy a cuidar con toda el alma. Silvia

✡ SABBAG, Máximo, 28-1-2026. - Tu mujer Silvia, tus hijos Matías y Pablo, tus nueras Natali y Luciana; tus nietos Camila, Máximo y Santiago, Victoria, Delfina y Agustín, tus hijos del corazón Mariano y Denise y Gabriela, tus nietos del corazón Julieta y Kevin, Sol y Marcelo, Sofía y Gastón, Nicolás y Melisa, tus bisnietos del corazón Chloe y Franco te despedimos con mucho amor y te tendremos siempre en nuestros corazones. ¡ Honraremos tu memoria para siempre! Te amamos con toda el alma, te despedimos hoy, a las 13, en Parque Recoleta, Ruta Panamericana 44km, Del Viso, Pilar.

✡ SABBAG, Máximo. - Te despedimos con mucho pesar y acompañamos a Silvia, tu compañera inseparable y a toda tu familia. Ricardo, Puchi y Diana Mesri.

✡ SABBAG, Máximo. - Hernán Zunino, su esposa Laura y sus hijos Delfina, Felipe y Juana despedimos a Máximo con inmenso cariño y agradecimiento.

✡ SABBAG, Maximo. - Carlos y Nora Abidboul despiden con mucho dolor a su entrañable amigo Máximo y acompaña a su familia en este difícil momento.

✡ SABBAG, Máximo. - Lili Barmaimon y familia acompañan a Silvia, Pablo y Matías y a su familia y ruegan una oración a su querida memoria.

Avisos fúnebres

