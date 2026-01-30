SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SABBAG, Máximo, Z.L. Con mucho dolor acompañamos a la tía Silvia, Pablo, Matías y sus Flias. Romina, Federico, Bárbara y Patricio Emsani y sus Flias.

✡ SABBAG, Máximo, Z.L. Con mucha tristeza despedimos a Máximo y acompañamos a Silvia, Pablo, Matías y familias. Claudia y Roberto.

✡ SABBAG, Máximo. - Jorge Abitboul y Teresa despiden con profunda tristeza a Máximo y acompañan a Silvia y familia en este difícil momento.

✡ SABBAG, Máximo. - Carlos Gaziglia, Tete Coustarot y todos sus hijos participan con profundo dolor su partida y piden oraciones por su alma.

✡ SABBAG, Máximo. - Roberto y Ester Suaya junto a sus hijos, lo despiden con enorme tristeza. Acompañan a su familia en el dolor

✡ SABBAG, Máximo. - Diana, Fernando y Sebastián Janin acompañan a su familia en este difícil momento.

✡ SABBAG, Máximo. - Amelia Saban, Liliana Saban y Martín Mazzei acompañan a Silvia y familia en este doloroso momento.

✡ SABBAG, Máximo. - Jaime y Ester Saleem despiden a su gran amigo Máximo y acompañan a Silvia y toda la familia en este momento tan doloroso.

✡ SABBAG, Máximo, Z.L. Te despedimos con mucho pesar y acompañamos a tu esposa Silvia y a todos tus seres queridos en este triste momento. Chippy Meta y familia.

✡ SABBAG, Máximo. - Chacho Sujoy, Lorena Jara, Gabriela, Laura, Fernando, Janice y Sofía Sujoy despiden con profundo dolor al amigo de toda la vida y acompañan a Silvia, Pablo y Matías junto a toda su familia en este doloroso momento.

✡ SABBAG, Máximo. - Con mucho dolor despedimos al queridísimo Máximo y acompañamos a su familia en este triste momento. Marta, Carlos Boigen y familia.

✡ SABBAG, Máximo. - Laura Romano junto a sus hijos, Cecilia y Guido, Nicolás y Michelle y nietos, despiden con enorme dolor a Máximo. Acompañan a Mati, Pablo, Silvia y familias con mucho cariño en este triste momento.

SABBAG, Máximo. - El Club Atlético River Plate lamenta profundamente su fallecimiento y hace llegar sus más sinceras condolencias a su familia y amigos.

✡ SABBAG, Máximo. - Leo Saleem junto a su familia despiden con mucho dolor a Máximo y acompañan a Silvia, Pablo, Matías y toda la familia en este difícil momento.

