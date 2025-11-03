SABEL DE FILGUEIRA, Inés
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SABEL de FILGUEIRA, Inés. - Susy del Sel, sus hijos, nietos y bisnietos la despiden con mucho cariño.
† SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d. - Claudio Behr, Marcela Maurice de Behr e hijos despiden a Inés con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
† SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d., falleció el 2-11-2025. - Alicia Maurice; sus nietos Martu y Pato, Manu y Rami, Nacho y Belén, Pancho y Cata y su bisnieto Santiago Gentile despiden a la querida Abu y ruegan una oración en su memoria.
† SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d. - Cristina W. de Benedit, hijos, nietos y bisnietos acompañan a Santiago y Sofía y a todos los Filgueira con todo cariño.
† SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d. - Sus hijos Miguel, Martín y Ana, Santiago y Sofía; sus nietos Pili y Maca, Rochi y Fran, Bicho y Félix, Martu y Pato, Manu y Rami, Nacho y Belén, Pancho y Cata, Josefina, sus bisnietos Justo, Mateo y Santiaguito la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
