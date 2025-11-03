LA NACION

SABEL DE FILGUEIRA, Inés

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SABEL de FILGUEIRA, Inés. - Susy del Sel, sus hijos, nietos y bisnietos la despiden con mucho cariño.

SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d. - Claudio Behr, Marcela Maurice de Behr e hijos despiden a Inés con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d., falleció el 2-11-2025. - Alicia Maurice; sus nietos Martu y Pato, Manu y Rami, Nacho y Belén, Pancho y Cata y su bisnieto Santiago Gentile despiden a la querida Abu y ruegan una oración en su memoria.

SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d. - Cristina W. de Benedit, hijos, nietos y bisnietos acompañan a Santiago y Sofía y a todos los Filgueira con todo cariño.

SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d. - Sus hijos Miguel, Martín y Ana, Santiago y Sofía; sus nietos Pili y Maca, Rochi y Fran, Bicho y Félix, Martu y Pato, Manu y Rami, Nacho y Belén, Pancho y Cata, Josefina, sus bisnietos Justo, Mateo y Santiaguito la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Juana Tinelli denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
    1

    Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre

  2. El look floral de Juana Viale con el que deslumbró este domingo en el Almorzando
    2

    El especial look floreado de Juana Viale para el Almorzando de este domingo 2 de noviembre

  3. La reacción de Marcelo Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana
    3

    La reacción de Marcelo Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana

  4. Una de las coristas de la banda de Milei asumirá la banca que deja libre Diego Santilli
    4

    Quién es Ana Tamagno, la corista de la banda de Milei que asumirá la banca que deja libre Diego Santilli

Cargando banners ...