SABEL DE FILGUEIRA, Inés
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d. - María, Julio, Felipe y Sofía, Santos y Sofía y Florencio Saguier despiden con cariño a Abu y acompañan a Martín, a Ana y a las chicas y ruegan una oración en su memoria.
† SABEL de FILGUEIRA, Ines, q.e.p.d. - Mirko, Agustina, Lucas, Tomás y Theo acompañan a Martín, Ana y familia con mucho cariño.
† SABEL de FILGUEIRA, Inés, q.e.p.d. - Sus sobrinos Hermansson Filgueira: Marcela, Carlos y Beatriz, Marcos y Susana, Teresa y Sebastián y Carla, y familias, la despiden con mucho cariño.
