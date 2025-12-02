LA NACION

SACCONE, Giovanna

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SACCONE, Giovanna, q.e.p.d. - Con profundo pesar, los integrantes del consejo de administración de la Fundación para el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, despedimos a la Sra. Giovanna Saccone, madre de nuestro presidente, el comisario general (R.) Dr. Ricardo Faranna, quien falleció el 30 de noviembre del año en curso. Acompañamos al Sr. presidente en este doloroso momento.

